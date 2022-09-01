مخالفة مرورية غرامتها بين 4000 دج و8000 دج والحبس حتى خمسة أيام

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول نقل أشخاص على متن مركبة غير مهيأة ومايترتب عليه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية للسلامة المرورية إن نقل الأشخاص على متن مركبة غير مجهزة لذلك، تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 166 من المرسوم التنفيذي 04-381المعدل و المتمم. ومعاقب عليها بالمادة 453 (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في13 فيفري 1982) من قانون العقوبات.

وتتمثل العقوبة في غرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر. مع تحرير محضر يرسل إلى وكيل الجمهورية.

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