مخالفة مرورية غرامتها 2000 دينار وتصل إلى تحرير محضر “PV”

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل.

وذكرت ذات المصالح في منشورها ان عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل لا يقصد بها رفض تقديم الوثائق، بل في حالة النسيان هذه الوثائق رخصة السياقة، شهادة التأمين، محضر المراقبة التقنية وبطاقة تسجيل المركبة أوالبطاقة الرمادية.

وأضاف المنشور عدم تقديم الوثائق المطلوبة للعون المؤهل يعتبر مخالفة من الدرجة الاولى ويترتب عنها غرامة مالية قيمتها 2000 دينار. وذلك وفقا للقانون 01-14 المعدل والمتمم.

في حين يعتبر جنحة في تنسيق النقل بالنسبة لنشاط النقل العمومي للبضائع او الأشخاص، طبقا للقانون رقم 01-13 المتضمن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، والتي تستلزم تحرير محضر (PV).