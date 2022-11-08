مخالفة مرورية غرامتها 2500 دينار يجهلها الكثير

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول الوقوف أمام مداخل العمارات والمباني المجاورة القابلة لمرور السيارات وما يترتب عنها من غرامة.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن الوقوف أمام مداخل العمارات والمباني المجاورة القابلة لمرور السيارات. يعتبر توقف عائقا للمرور. وهو مخالفة مرورية، وذلك طبقا للمادة 65 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمـم.

وأضافت ذات المصالح انه ووفقا للقانون فإن هذه المخالفة عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بـ 2500 دج كحد أدنى.