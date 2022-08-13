مخالفة مرورية غرامتها 5000 دينار مع إحتفاظ برخصة السياقة 10 أيام .. يجهلها الكثير

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول تجاوزا الشريط الاسمنتي الفاصل بين الاتجاهين.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية انه يمنع الاستدارة في الطريق السريعلا سيما عند عبور الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطرق اوسلوك انقطاع هذا الطريق.

وتابعت مصالح الدرك في منشورها أن أي سلوك من هذا النوع يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة، منصوص عليها بالمادة 88 فقرة2 من المرسوم التنفيذي 04-381.

كما ان القانون يعاقب عليه بموجب المادة 66/د- 18 من القانون01-14 المعدّل والمتمم، بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال 10 أيام. مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول مناورات خطيرة وإستهتار بأرواح الآخرين.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال سلوكيات “التجاوز الذي يعيق السير في الإتجاه المعاكس عند سلوك النصف الأيسر من الطريق” منصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي 04-381 ومعاقب عليها بالمادة 66/د-3 من نفس القانون، عقويتها تتمثل في غرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج، بالإضافة إلى امكانية رفع جنحة “تعريض حياة الغير للخطر”.

ونشرت ذات المصالح مقطع لفيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي يظهر مناورات خطيرة من طرف صاحب حافلة محاولا تجاوز شاحنة أخرى. ويقوم بإلقاء اللوم على صاحب الشاحنة التي تسير في الاتجاه المعاكس.

كما اوضحت ذات المصالح من خلال الفيديو المتداول أن سائق الحافلة تناسى السرعة المفرطة التي كان يسير بها. بالإضافة إلى المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة والمقدر حسب المعني 47 شخص. وكذا شروط التجاوز الآمن.