مخالفة مرورية غرامتها 5000 دينار يجهلها الكثير

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول عدم منح اولوية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام.

ووفقا لذات المنشور فإنه يعتبر مخالفة مرورية عدم منح اولوية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام، من طرف سائقي المركبات البطيئة. وإستثنى المنشور حالات السير في أقصى الطرق المخصصة لسير هذه المركبات.

ويعاقب القانون حسب المادة 80 فقرة 3 من المرسوم التنفيذي 04 381 ويعاقب عليها بموجب المادة 66/د2 من القانون 01-14 المعدل والمتمم بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000 دج.

وللإشارة فإنه يقصد بالمركبات البطيئة في هذه الحالة كل مركبة تسير بسرعة اقل من 60 كلم/سا في هذا الجزء من الطرق.