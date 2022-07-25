مخالفة مرورية غرامتها 5000 دينار يجهلها الكثير

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول إجتياز الخط الـمتواصل. ومايترتب عنه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها ان إجتياز الخط المتواصل يعتبر مخالفة مرورية من الدرجة 4. وذلك وفقا الأحكام الـمتعلقة بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والمتـمم.

وأضافت ذات المصالح أن هذه المخالفة المرورية معاقب عليها بالمادة 66/د 16 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000 دج.

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من خلال النافذة القانونية. مخالفة مرورية يجهلها الكثير من السائقين.

واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور سير مركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية. بالإضافة إلى وقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أوعند انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية. كل هذه تعتـبر مخـالفات مـرورية يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية قدرت قيمتها بـ 5000 دينار.

واضاف منشور ذات المصالح انه وطبقا للمـادة 66/د-7 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتمم، عقوبتها تتمثل في غـرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.

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