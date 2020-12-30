مخاوف من تفشي “كورونا” في البريميرليغ !

يبدو أن السلالة الجديد لفيروس كورونا ستؤثر على الكرة الإنجليزية، بعد أن طالبت الأندية تأجيل مباريات “البريميرليغ”.

فجل الأندية الإنجليزية اقترحت إيقاف “البريميرليغ” لمدة أسبوعين، في ظل تفشي فيروس كورونا في مختلف الأندية.

وقد صرح “سام ألارديس” مدرب وست بروميتش: “صحة الإنسان قبل كل شيء.. لا أريد أن أصاب بفيروس كورونا بسبب كرة القدم”.

يذكر أن لاعبو “مانشستر سيتي” قد دخلوا الحجر الصحي مع الإغلاق التام لمقر التدريبات بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

فهناك أكثر من 12 حالة في الفريق (لاعبين أو إداريين) ولهذا تأجلت مباراته أمام “إيفرتون”.