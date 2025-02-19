مخبأة بطريقة غريبة.. حجز أكثر من 28 كلغ كوكايين بالشلف

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بالشلف والفرقة المتنقلة بالشلف، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز 28 كلغ و737 غرامًا من الكوكايين.

وحسب بيان للجمارك تمت العملية خلال إقامة حاجز ميداني، بتاريخ 23 ديسمبر 2024. حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق لسيارة سياحية عن العثور على الكمية المذكورة من المخدرات مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود.

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

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