مخبأة داخل “ليكوش”.. حجز كمية من المخدرات وتوقيف 5 أشخاص

تمكنت فرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات تضم 5 أفراد. وتحجز 3 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل 30 صفيحة.

كما تعود حيثيات القضية إلى تحريات ميدانية ومعلومات مستقاة، مفادها وجود نشاط ترويج مخدرات بوسط المدينة. يتم خلاله شراء وجلب كميات معتبرة من المخدرات من ولاية بغرب البلاد. وهذا بالاستعانة بشركة نقل بضائع. ليتم بعدها تخزينها بأحد المساكن وبيعها.

واستغلالا للمعلومات واستنادا على العمل الميداني الفعال تم استصدار إذن من السلطة المختصة وتفتيش المسكن محل الشبهة. أين عثر على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ3 كلغ على شكل 30 صفيحة ملفوفة بحفاضات أطفال من الحجم الكبير. ومخبأة داخل غسالة ملابس كما تم توقيف شخص و ضبط سلاح أبيض محظور.

واستمرارا في التحقيق، تم تحديد هوية ومكان تواجد 4 أفراد آخرين من الشبكة الإجرامية. والذين تم توقيفهم تباعا مع حجز مبلغ مالي.