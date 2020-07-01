مخبر الكشف عن فيروس كورونا بمدينة سطيف يشرع في التحاليل غدا

كشف مديرالصحة والسكان لسطيف بالنيابة، سليم رقام، عن فتح العيادة متعددة الخدمات بحي المنظر الجميل بيلير، لأخذ عينات الأشخاص المحتمل إصابتهم بكورونا.

ويأتي ذلك، حسبما أورده ذات المتحدث لإذاعة سطيف، لتخفيف الضغط عن المركز الإستشفائي الجامعي سعادنة محمد عبد النور.

وسيشرع مخبر الكشف عن فيروس كورونا المستجد بتقنية PCR للدكتور عبد الباسط معوط بمدينة سطيف، في التحاليل يوم غد الخميس، في وحدة منعزل.

وسيجري المخبر التحاليل للعينات التي تصله من المؤسسات الإستشفائية، ولا يستقبل المواطنين في وحدة “PCR”.

هذا وشرع مخبر الكشف عن فيروس كورونا المستجد بتقنية PCR بمستشفى سطيف، في تحليل العينات أمس الثلاثاء.