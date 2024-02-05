مخبر بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بالمسيلة يحتل المرتبة الأولى

افتك مخبر بحوث ودراسات في الميديا الجديدة بقسم الإعلام المرتبة الأولى خلال السداسي الأولى على مستوى جامعة المسيلة من حيث عدد النشاطات العلمية والبيداغوجية ،وكذا المساهمة في مرئية الجامعة وللمرة الثالثة على التوالي.

يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء مؤسسات فرعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

وحسب عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور تقي الدين يحي، أكد أن هذه المؤسسات تعبر عن اهتمامات الاساتذة وتوجهاتهم البحثية ، ومن شأن هذا الإطار القانوني ان يمكن المجتمع للاستفادة من خبرات الاساتذة، وبالتالي نجسد بطريقة فعلية ان الجامعة هي من تقود المجتمع ، وكشف الدكتور تقي الدين يحيى أن هذه المؤسسات ، تتعلق بثلاث مؤسسات فرعية هي مؤسسة تنمية المهارات الاجتماعية و النفسية، ومؤسسة الإنتاج الإعلامي ، و مؤسسة الذاكرة الوطنية وإحياء التراث ، للاشارة فإن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية اخذت حصة الاسد في عدد المؤسسات المعتمدة فمن مجموع اربع مؤسسات بجامعة المسيلة ، كانت ثلاثة منها بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية