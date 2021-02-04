مخبر فراتر رازس يؤكد قدرة كفاءاته العلمية على إنتاج اللقاح الروسي

أكد الأمين العام للمخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني “فراتر رازس”، عبد الرحمن بوديبة أن المخبر يمتلك كفاءات علمية عالية، لانتاج اللقاح الروسي.

وأوضح، بوديبة، أن المخبر يملك خبرات في مجال صناعة الأدوية المنتجة عن طريق الخلايا.

وأشار المتحدث إلى أن مخبر فراتر صنّع أول منتوج عن طريق الخلايا، “الفارينوكس” الموصوف حاليا في بروتوكول العلاج لكوفيد -19.

وقال بوديبة إن الطاقات العلمية الجزائرية والأجنبية على مستوى المخبر تتكفل بصناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ظرف شهرين.

وهذا بعد وصول المادة الأولية التي ستستورد من روسيا –يضيف الأمين العام للمخبر الجزائري للانتاج الصيدلاني ” فراتر رازس”.

للإشارة، كلفت الحكومة، مخابر فراتر رازس لصناعة اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (سبوتنيك v) وإنتاجه محليا بشراكة روسية .