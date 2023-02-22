مختاري: الجامعات الجزائرية تشهد ثورة رقمية كبيرة

قال مدير جامعة الجزائر 1، البروفيسور فارس مختاري، أنّ الجامعات الجزائرية تشهد حاليا ثورة كبيرة على صعيد الرقمنة.

وأشار مدير جامعة الجزائر 1 خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجامعات الجزائرية تدعمت بالمدينة الرقمية في قسنطينة التي باتت تمتلك قطبا جامعيا تكنولوجيا لإيواء المؤسسات الناشئة. وتحتوي على أربعمائة فضاء في خدمة أصحاب المشاريع المبتكرة.

كما قال مختاري، أنّ المدينة الرقمية تعنى بالجانب البيداغوجي والتكويني، البحث العلمي. الإبتكار، المحيط الاقتصادي والاستفادة منه في تربصات وتمويل المشاريع البحثية، فضلاً عن ربط الجامعات والمؤسسات الاقتصادية.

وأبرز البروفيسور مختاري أنّ الرهان يكمن في تعميق الذكاء الإصطناعي. مشيرا إلى إنشاء الدار الوطنية للذكاء الاصطناعي بقاعة النفق الجامعي في العاصمة. وتعدّ الدار منبرا للإبداع، وستحتضن مؤتمر الذكاء الإصطناعي وأثره على الإقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى أنه نسعى لجعل الجامعات قاطرة للتنمية المحلية والوطنية. مضيفا أنّ الجامعات تستوعب 94 حاضنة أعمال على المستوى الوطني. بعدما لم تكن تتجاوز 40 في سبتمبر الماضي.

وكشف مدير جامعة الجزائر 1، أنّ الحاضنات المذكورة ترافق المؤسسات الناشئة. وتكرّس اتجاه الذهاب بالجامعات إلى سوق الشغل. لافتا إلى أنّه جرى تنظيم دورة تكوينية لمديري الحاضنات بالوسط. لتمكينهم من بلورة الأفكار ومرافقة الطلبة والأساتذة في مسار إنشاء المؤسسات. ونوّه إلى تعاون الجامعات مع القطاع الخاص من خلال عدة اتفاقيات.

كما سجّل البروفيسور مختاري، أنّه بالتزامن مع تفعيل لجنة عصرنة الجامعة، تمّ اقتراح تقليص عدد الميادين من 84 إلى 38 شعبة، اعتماد الليسانس المزدوج. فضلا عن مقترح الأربع سنوات في طور الليسانس. مؤكدا أن مشروع الإصلاح الجامعي قيد الإنضاج. وسيتمّ بلورته في ندوات وطنية لاحقا للفصل فيه.