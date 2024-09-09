مختار بلخيثر جديد أولمبي الشلف

أعلنت إدارة فريق أولمبي الشلف، اليوم الاثنين، تعاقدها مع المدافع مختار بلخيثر قادما من صفوف فريق شباب بلوزداد.

وكتبت إدارة “لايصو”، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك: “اللاعب الدولي مختار بلخيثر الذي يشغل منصب ظهير أيمن. وقع بصفة رسمية في صفوف النادي قادما من شباب بلوزداد”.

كما نشرت صورته، ورحبت به: “مرحبا بك مختار في ناديك الجديد”.

ويسعى المدافع المخضرم لإعادة بعث مشواره رفقة الشلفاوة، على أمل قيادته إلى لعب الأدوار الأولى الموسم القادم.

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