مختار ديدوش: قطاع السياحة رافعة لتطوير التراث وتعزيز جاذبية بلادنا

زار وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، معرض الصناعة التقليدية وزيارة الورشات الخاصة بالحرفيين، في ورقلة.

وأكد الوزير أن قطاع السياحة من شأنه أن يكون رافعة لتطوير وترقية التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الإقتصادية والسياحية لبلادنا.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المعارض ستساهم بشكل فعال في تعزيز الجاذبية السياحية بعاصمة الواحات ورقلة. علاوة على تدعيم أسس تنمية هذا الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الخصوصيات المحلية وتقاليدها. هدا بعد أن قام الالوزير والوفد المرافق له بتفقد أجنحة المعرض الذي عرف مشاركة عدة حرفين.

وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية على أهمية فتح غرف للصناعة التقليدية والحرف أبوابها للحرفيين. إستجابة لتطلعات الحرفيين في هذه المناطق الجنوبية.

كما يشكل هذا المعرض المنظم من طرف من غرفة الصناعة التقليدية والحرف بورقلة فضاء. ووسيلة للحرفيات والحرفيين لتسويق منتوجاتهم كما أنه فرصة لتبادل الرؤى والخبرات.