مختبرات “سوناريم” تتحصل على اعتماد من طرف “ALGERAC”

تحصل المجمع الصناعي المنجمي ” سوناريم”، من خلال مختبره للعلوم والابحاث المنجمية التابع للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي” EPE ORGM Spa“، على اعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC، لدورة جديدة مدتها أربع (04) سنوات، وهو الامتداد الذي تحصلت عليه في نوفمبر 2021، وفقًا للمعيار الدولي ISO/CEI 17025 إصدار 2017.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد تم، أيضا، اعتماد مختبره الإقليمي بتامنغست، من ذرف نفس الهيئة، وفقا لنفس المعيار الدولي ISO/CEI 17025 إصدار 2017.

وبهذا أصبح يمتلك مجمع سوناريم، أول المختبرات المنجمية المعتمدة في الجزائر، المعترف بها دوليا من خلال الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC) ، مما يؤكد الاعتراف بكفاءة المختبر وجودة الأعمال المنجزة في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، كما هو معترف به على غرار المعايير المعترف بها دوليًا JORC الأسترالية وN 43-101 الكندية وغيرها.

وأوضح المصدر نفسه، أن مهمة هذه المختبرات تتمثل في إجراء التحاليل على الصخور والمعادن وكذا الدراسات، بما في ذلك التحاليل الكيميائية والبترو-معدنية على مختلف العينات المأخوذة أثناء أعمال التنقيب عن المعادن.

كما أن هذه المختبرات مجهزة بأحدث الاجهزة المتخصصة والتقنيات المتطورة لتحديد المعادن وتقييم تركيزات المعادن الثمينة بها وغيرها من الموارد، مما يوفر معلومات أساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استغلال الموارد المعدنية.

كما يحتوي مختبر بومرداس أيضاً على وحدة اختبار شبه صناعية (مصنع تجريبي) أين تجمتع كل تقنيات وطرق معالجة المعادن الأساسية لدعم أي دراسة جدوى لمشروع استغلال منجمي.

ويتطلع مجمع سوناريم الى آفاق جديدة، تهدف إلى تصدير خدمات ومعارف مخبرها، في هذا المجال على نطاق واسع، إقليمي وأفريقي