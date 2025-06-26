مختبر “أوريون” يعرض خبرته الصيدلانية في معرض الجزائر الدولي

يشارك مختبر أوريون بنشاط في الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، حيث يبرز ابتكاراته في مجال الأدوية البيولوجية المماثلة والأدوية المضادة للسرطان.

منذ تأسيسه، استثمر مختبر أوريون أكثر من 8.5 مليار دينار جزائري في الجزائر، وخلق 170 فرصة عمل. ونفذ استراتيجية صناعية طموحة تركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وفي نهاية جويلية 2025، ستفتتح الشركة خط إنتاج جديد للأدوية البيولوجية المماثلة. مما يعزز الوصول إلى علاجات متطورة بتكاليف منخفضة. ستتيح هذه المبادرة زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يستفيدون من العلاجات الأساسية. خاصة في مجال الأورام، بفضل خفض الأسعار الناتج عن الإنتاج المحلي.

وأكد علال عمري وصديق عمري، مديرا مختبر أوريون: أن الإنتاج المحلي يعني تأمين الوصول إلى العلاجات، خلق فرص عمل، وتطوير قطاع متميز. فالجزائر لديها كل الإمكانيات للنجاح في صناعة الأدوية». كما يساهم الإنتاج المحلي في تقليل فاتورة استيراد الأدوية. مما يحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويعزز الاستقلالية الصيدلانية الوطنية.

في إطار توسعها، يكثف مختبر أوريون جهوده للحصول على شهادات دولية مثل تلك الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء . مما يضمن (FDA)، ووكالة الأدوية الأمريكية (EMA)، والوكالة الوطنية لمراقبة الأدوية في البرازيل (ANVISA) إمتثال منتجاته للمعايير العالمية.

كما تفتح هذه الشهادات آفاقًا جديدة في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا، حيث يتزايد الطلب على العلاجات بأسعار معقولة وبجودة عالية بسرعة.

يعزز مختبر أوريون أيضًا شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية لتطوير برامج تدريب ونقل تكنولوجي. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الخبرة المحلية ووضع الجزائر كمركز رائد للابتكار الصيدلاني.

تطمح الشركة إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا للصناعة الصيدلانية، بالإعتماد على الخبرة التقنية، والمرافق الحديثة، والتعاون الوثيق مع السلطات الصحية.و يمثل افتتاح خط إنتاج الأدوية البيولوجية المماثلة في نهاية يوليو خطوة رئيسية في هذه الرؤية. مما يعزز قدرة الجزائر على تلبية الاحتياجات الطبية الوطنية والإقليمية.

نبذة عن مختبر أوريون

تأسست شركة أوريون سنة 2017 في وهران، وهي شركة صيدلانية متخصصة في إنتاج الأدوية الجنيسة السامة للخلايا. على شكل مستحضرات جافة وحقن معقّمة. وتعمل من موقع يمتد على مساحة 5000 متر مربع قابل للحصول على اعتماد FDA و EMAو ANVISA، من هيئات تركّز على العلاجات الخاصة بالأورام، ومضادات الفطريات، ومضادات الفيروسات الراجعة، والمعدّلات المناعية بفضل قدرتها الإنتاجية السنوية التي تصل إلى 20 مليون كبسولة أو قرص و4 ملايين قارورة مخصصة للحقن.

كما قامت شركة أوريون باستثمار يفوق 8.5 مليار دينار في الجزائر. وقد سجّلت الشركة حتى الآن 30 منتجًا. وتعمل على توسيع محفظتها لتضم أكثرمن 70 منتجًا مختلفًا. وتضمّ الشركة حاليًا 170 موظفًا، وتسعى لترسيخ مكانتها كجهة فاعلة ومرجعية إقليمية في السوق الإفريقية.

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