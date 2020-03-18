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مختبر “سانوفي” الفرنسي يعلن نجاعة عقار مع مرضى كورونا

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مختبر “سانوفي” الفرنسي يعلن نجاعة عقار مع مرضى كورونا
بقلم خالد دحماني

قال المختبر الفرنسي “سانوفي”، إنّه على إستعداد لتقديم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من عقار مكافحة الملاريا “Plaquenil”، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي تصريح لـ”وكالة فرانس برس” أمس الثلاثاء، أوضح متحدث إسم الشركة الفرنسية، أنّ العقار قدّم إختبارات تعتبر بالواعدة لدى مرضى Covid-19.

وأكد المتحدث أنّ دراسة ذات نتائج مشجعة أجريت على العقار، مشدّدًا على أنّ الشركة مستعدة للتعاون مع السلطات لتأكيد النتائج.

كما تعهدت “سانوفي” بإتاحة علاجها لفرنسا وتقديم عدة ملايين من الجرعات التي يمكن من خلالها معالجة 300.000 مريض.


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