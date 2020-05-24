مختبر ووهان: لدينا عينات فيروسات تاجية تنحدر من الخفافيش!

فندت مديرة مختبر مدينة ووهان الصينية، المزاعم التي تقول بأن جذور فيروس كورونا تعود إلى مختبرهم.

وقالت مديرة معهد ووهان للأمراض المعدية، وانغ يانيي، في مقابلة حصرية أجرتها معها أمس السبت قناة “CGTN” الصينية: “هذه الادعاءات افتراءات مفبركة تماما”.

وأكدت ذات المسؤولة، أن معهدها تسلم أولى عينات الالتهاب الرئوي غير المعروف في 30 ديسمبر، وأدت دراستها إلى الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المديرة: “لم نعرف أي شيء عنه قبل ذلك، ولم نرصد وندرس ونخزن الفيروس، كيف كان بإمكانه التسرب من مختبرنا ونحن لم نملكه إطلاقا؟”.

وأكدت يانيي أن معهدها تعامل مع فيروسات تاجية أخرى تنحدر من الخفافيش، منهم فيروس RaTG-13، ويتطابق شريطه الوراثي مع SARS-CoV-2 بنسبة 96.2 بالمائة .

وأكدت الخبيرة الوبائية، أنها مقتنعة بأن هذا الفيروس لا علاقة له بجائحة كورونا.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن لدى الفيروسات التاجية شرائط وراثية طويلة جدا وهناك فرق فعلي بين الفيروسين بأكثر من 1.1 ألف نقطة في تسلسل الحمض النووي.

وأقرت يانيي بأن هناك عينات نشطة لثلاثة فيروسات تاجية أخرى على الأقل تم استخلاصها من الخفافيش في مختبرها، غير أن نسبة تطابقها مع SARS-CoV-2 لا تزيد عن 79.8 بالمائة.