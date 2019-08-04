مخترع فرنسي ينجح في عبور “بحر مانتش “على لوح طائر

تمكن المغامر الفرنسي، فرانكي زاباتا، من اجتياز بحر المانش على لوح طائر (فلاي بورد) يعمل بالطاقة النفاثة، يوم الأحد، في محاولة ثانية.

وأظهرت صور عرضتها وسائل اعلام عالمية، المخترع “فرانكي زاباتا” وأُطلق عليه اسم “الرجل الطائر”، وهو يلوح لجمهور تابع الحدث، قبل أن يهبط بسلام فى خليج سانت مارجريت القريب للغاية من دوفر على الساحل الجنوبى بريطانيا .

وكان المغامر الفرنسي قد فشل في محاولة أولى، الشهر الماضي عندما سقط في المياه قرب مركب كان سيتزود منه بالوقود لإكمال رحلته.

وانطلق فرانكي زاباتا اليالغ من العمر 40 سنة ، وهو بطل أوروبا والعالم في رياضة “جت سكي” سابقا، على لوحه الطائر من سانغات (شمال غرب فرنسا) في رحلة مدتها 20 دقيقة إلى خليج سانت مارغريت في دوفر في مقاطعة كنت (جنوب شرق إنجلترا).

رافقته في رحلته ثلاث مروحيات إلى حين هبوطه في الخليج حيث كان ينتظره العشرات من المتفرجين والصحافيين.