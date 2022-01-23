مختصون للنهار: لم ننتظر دخول أوميكرون بهذه السرعة والإصابات في تفاقم

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، دق مختصون في تصريحات خصوا بها قناة النهار ناقوس الخطر. من الانتشار الرهيب للوباء في ظل تفاقم الاصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

البروفسور رياض مهياوي: لم نكن ننتظر دخول أوميكرون بهذه السرعة

قال عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 البروفيسور رياض مهياوي. إن المختصين لم ينتظروا دخول المتحور أوميكرون بهذه السرعة.

وأوضح البروفسور أن كل الفيروسات الرئوية ناشطة في هذا الموسم. مشيرا إلى أنه يصعب التمييز بين الانفلونزا الموسمية والإصابة بكوفيد أو أحد المتحورات لأن الأعراض متشابهة.

وقال مهياوي “العديد من المواطنين بعد ثبوت إصابتهم بالوباء، يلجأون الى الاستشفاء الذاتي دون أخذ إذن الطبيب وهذا خطأ كبير”.

وشدد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 على ضرورة استخدام الدوء بعقلانية. واللجوء إلى الطبيب المختص عند ثبوت الاصابة. خاصة وأن كل مريض له وصفته الخاصة.

وفي حديثه عن خطورة اوميكرون، أشار مهياوي أن خطورته ليست في شراسته ولكن في سرعة الانتشار الرهيب.

وأكد المتحدث أن الجدل لا يزال قائما حول تلقيح الاطفال. مشيرا إلى أنه حاليا يتم التركيز على تلقيح كل من يتجاوز 18 سنة من العمر وكذا كبار السن والأولياء خاصة.

ايدير بيطام: 90% من الأطفال لا تظهر عليهم الأعراض والإصابات الحقيقية تناهز 10 آلاف يوميا

من جانبه صرح ايدير بيطام دكتور مختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية. أن 90 بالمئة من الأطفال لا تظهر عليهم الأعراض لكنهم حاملون للفيروس.

وعن أرقام كورونا قال الدكتور بيطام ” لنكن على دراية أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة هي pcr فقط . كما أن 50 بالمئة من المخابر الخاصة لايقدمون الأرقام لوزارة الصحة. كما أن سرعة انتشار المتحور الجديد أوميكرون رهيبة وتناهز 50 بالمئة مقارنة بدلتا. لهذا فإن إصابات كورونا اليومية في الجزائر تناهز 10 آلاف حالة”.

وأضاف المتحدث “المواطنون الذين لم يتلقو اللقاح في خطر. خاصة وأن الأطفال ناقلون فعالون للمرض. كما أن العديد من أفراد الطاقم الطبي لم يتلقوا اللقاح. وكذا افراد الحماية المدنية الذين يقومون بنقل مرضى الوباء”.