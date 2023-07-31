مختصون: هكذا تؤثر درجات الحرارة العالية على مرضى السكري

يتعرض المصابون بداء السكري في ظل الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة لبعض المضاعفات كالصعوبة في التنفس، الإغماء و الجفاف.

وقالت الطبيبة العامة في مصلحة داء السكري بمستشفى مصطفى باشا، فيروز حليمي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن درجات الحرارة العالية تؤثر بشدة على المصابين بالسكري. حيث يتعرض المريض للتعرق والتبول بكثرة وذلك ما يسبب الجفاف ويرفع من نسبة السكر في الدم. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يحتاج المريض إلى الاستشفاء.

وينصح خبراء الصحة بشرب كميات كبيرة من الماء تصل إلى 3 لترات يوميا. وعدم الخروج في أوقات الذروة من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساءا. وفي حالة الخروج يجب استعمال وسائل الوقاية من أشعة الشمس