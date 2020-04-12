مختصون وعلماء دين يحسمون مسألة صيام رمضان في زمن الكورونا

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان إسحاق، إن صيام شهر رمضان لا يؤثر على المناعة.

ويأتي ذلك، في ظل إنتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.

وأورد ذات المتحدث، في تصريحات لـ”قناة المملكة” الأردنية، نقلها موقع “روسيا اليوم”، إن ما يؤثر على جهاز المناعة هي الأمراض المزمنة وبعض الأدوية، إضافة للتقدم بالسن.

وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر، الدكتور على جمعة، قد أكد أن “الرأي في صيام رمضان يعود للأطباء ويجب علينا الالتزام بكلامهم”.

بينما أفتت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعدم وجود دليل علمي على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بالفيروس.

وبناء عليه، فإن أحكام الصيام تبقى على حالها من وجوب الصيام على المسلمين إلا أصحاب الأعذار المرخصة لهم فى الإفطار، وأنه لا رخصة في الإفطار بسب الخوف من الإصابة بالوباء.