مختصون يؤكدون.. 75 بالمائة نسبة التقدم في الدروس خلال الفصلين الأول والثاني

أكد مختصون في التربية والبيداغوجيا، أن نسبة التقدم في الدروس خلال الفصلين الأول والثاني قد وصل إلى 75 بالمائة وهي نسبة “جيدة “يتم على أساسها اجراء الامتحانات الرسمية في حال تم الموافقة على تنظيمها .

وفي هذا الصدد قال مفتش التربية ” ابراح عيسى “، إن استقرار الموسم الدراسي وعدم وجود اضرابات ساهم في تقديم الدروس بوتيرة سريعة، وهو الأمر الذي نجم عنه تقديم 75 بالمائة من البرامج الدراسية .

وأضاف المتحدث في تصريح “للنهار اون لاين” “رغم هذا فيجب أن يتم استكمال البرنامج الدرسي خاصة في التعليم الثانوي، لأن دروس الفصل الثالث تعتبر مهمة كثيرا ووجب تقديمها للتلاميذ “.

واقترح في هذا الصدد، أن يتم البدء في الموسم الدراسي الجديد بتلقي دروس الفصل الثالث خاصة في الدور الثانوي.