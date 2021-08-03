قناة النهار مختصون يحذرون من خطر اصابة الأطفال والرضع بكوفيد 19 وتحوراته بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2021 - 09:38 اصابة شارك غرِّد 105 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967983 اقرأ أيضا شوفو حكايتي: شاب يكتشف أن العائلة التي كبر فيها ليست عائلته الحقيقية.. ليدخل في دوامة لا مخرج منها قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: النوي يقصف الجميع ويحمل مسؤولية تفشي كورونا للشعب .. ربي يهديكم فيقو قناة النهار 25 جويلية حديث الصحافة: الجزائريون يتكاتفون لهزيمة كورونا قناة النهار 02 أوت الصيف يحلى معنا: بحر مضطرب وهائج مع رياح قوية قناة النهار 15 جويلية