مختصون يدعون إلى صناعة قوقعات الأذن محليا لسد العجز

قال مختص في أمراض الأذن، الأنف والحنجرة، جمال جناوي، إن الجزائر تحتاج على الأقل إلى 1000 زراعة قوقعة سنويا.

وأوضح جناوي، أن العمليات لا تتجاوز عتبة 400 عملية زراعة كل سنة، ما يستوجب توفر مركز مختص بحالات تناقص السمع.

ومن جانبه، شدّد مهندس صيانة أجهزة زراعة القوقعة نور الدين شمالة، للإذاعة الوطنية، على ضرورة تصنيع الأجهزة اللازمة لهذه الفئة محليا.

وهذا –يضيف شمالة-، “لتغطية العجز المسجل وهو ما يستوجب الحصول على ترخيص وموافقة من الشركات الأم المصنعة لهذه الأجهزة الطبية”.

ويذكر أن عمليات زراعة القوقعة بالجزائر بدأت سنة 2003، وتم إلى غاية السنة القيام بـ4000 عملية زراعة.