مختصون يعرضون خدمات مجانية لترميم تمثال عين الفوارة

قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، انّ هناك عدد كبير من المختصين عرضوا خدمات مجانية لترميم معلم عين الفوارة.

وأشار الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، أنّ المعلم الأثري الذي يتوسّط مدينة سطيف لم يثرحفيظة لدى سكان المدينة.

وكانوا يتعاملون معه بصفة عادية، مضيفا بأنّ محاولة الإعتداء عليه أثار الكثير من النقاش.

وأكّد أنّ، عدد كبير من المختصين في الترميم عرضوا خدمات مجانية لترميم هذه التحفة الفنية.

من بينهم الفنان الكبير رشيد قريشي الذي اتصل بالوزارة، وأكّد جاهزيته لجلب مختصين من إسبانيا للتكفل بكلّ شيء.

كما تمّ إرسال لجنة مختصّة التي حدّدت الأضرار وبدأت في عملية التّرميم.