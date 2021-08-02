مختصون يُحذرون: مستشفى الدويرة سجل 100 إصابة بكورونا لدى الأطفال شهر جويلية

سجلت مصلحة طب الأطفال في مستشفى الدويرة بالعاصمة، 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى الأطفال والرضع، خلال شهر جويلية الماضي، حسب المختصة في طب الأطفال حكيمة عباس.

وحذرت المختصة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، من خطر اصابة الأطفال و الرضع بفيروس كورونا المستجد بسلالاته المتحورة.

وأوردت الدكتورة: “سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية واحترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم “.