مختص بجراحة الفم: التخذير الموضعي لا يشكل خطرا للملقحين ضد كورونا

أكد الدكتور مراد بوربيع، طبيب أسنان مختص في أمراض وجراحة الفم لإذاعة سطيف. أن التحذيرات المتداولة حول خطر التخدير الموضعي على الملقحين ضد فيروس كورونا. على وسائط التواصل الإجتماعي لا أساس لها من الصحة وهي معلومات مغلوطة.

وأشار المتحدث أن التخدير الموضعي لا يعقِّد حالة المصابين بكورونا. مشيرا أنه يزول بعد 4 ساعات من حقنه.

وقال “لا توجد أي علاقة بين كورونا والتخدير الموضعي الذي يقوم به أطباء الأسنان على المرضى. ونشريات علب اللقاح والبحوث المكتبية التي أجريناها تثبت وتؤكد ذلك”.

وعليه – يضيف المتحدث- فإن الحالات المستعجلة في طب الأسنان يمكنها العلاج ولا خطر عليها. ودعا الدكتور مراد بوربيع الجميع الى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة وغير المؤكدة علميا.