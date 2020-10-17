مختص بعلم الفيروسات: نحن في موسم العدوى وكورونا وجد أرضيته الخصبة للإنتشار

قال مختص في علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا، عبد المومن يحيى مكي، إن المرحلة الحالية ستعرف انتشارا كبيرا لكورونا.

وأوضح في تصريح لـ “النهار” أن الفيروس حاليا وجد أرضيته الخصبة، خاصة وأننا بموسم العدوى التي تنتشر في الخريف والشتاء.

وأضاف البروفسور مكي “هناك 60 نوعا من الفيروسات تنشط خلال فصلي الخريف والشتاء، ولهذا سيجد كورونا أرضية خصبة للانتشار”.

وفي حديثه عن الوضع بفرنسا، قال إنها أصبحت أول الدول من حيث الاصابات في اوروبا تليها إسبانيا وبريطانيا.

وذكر البروفسور أنه من بين العوامل أيضا هو ارتفاع وسائل التحاليل، حيث تم تخصيص قاعات رياضة كبيرة لإجراء الفحوصات.

وقال إن معظم الإصابات تم تسجيلها وسط الشباب، بعد إعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات، مما شكل ضغطا على المستشفيات.

وأفاد أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اتخذ قرار الحجر الليلي، حتى يتجنب الفرنسيون التوجه للحانات والملاهي اليليلة، والتي تعد بؤرة انتشار العدوى.

وأورد المتحدث أنه تم تهيئة المستشفيات الخاصة فب فرنسا لاستقبال المصابين بكورونا بعد الاكتظاظ الذي تشهده المستشفيات الحكومية هناك.