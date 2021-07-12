مختص في أمراض الرئة: المصاب بكورونا بإمكانه نقل العدوى لـ8 أشخاص

قال الطبيب المختص في أمراض الرئة والحساسية عزالدين طلبة أن المؤشر العلمي لانتقال العدوى (آر 0) تضاعف مرتين

وأشار طلبة أن المؤشر يبين قدرة الشخص المصاب على نقل العدوى الى 8 أشخاص اخرين في الموجة الجديدة، مضيفا أن الموجة الأولى المتعلقة ب كوفيد 19 كان الشخص المصاب ينقل العدوى ل 3 أشخاص فقط

ومن خلال هذه المستجدات يؤكد ذات المختص أن هذا المؤشر يبين جليًا مدى خطورة سرعة الانتقال والضغط الذي سينجر عنه، مؤكدا أن الحل الوحيد هو توازي العوامل الثلاثة المتمثلة في الالتزام بإجراءات الوقاية، الإجراءات الردعية والإقبال على التلقيح

وبتوفر واستمرار هذه العوامل يؤكد عز الدين طلبة سيتم كسر سلسلة العدوى ويمكن تجاوز الموجة باقل الأضرار

التلقيح يعطينا ما نسبته 90 في المئة بخصوص تجنب الوصول الى مراحل الخطر حسبما ذات المتحدث