مختص في الأمراض المعدية بمستشفى سيدي غيلاس: كل أسرة مصلحة كورونا محجوزة

أكد المختص في الامراض المعدية عن مصلحة كوفيد19 بمستشفى سيدي غيلاس، الدكتور رابح بوسنة، أن كل أسرة مصلحة كورونا محجوزة

وصرح لإذاعة تيبازة، أن المستشفى لا يستقبل مرضى كوفيد من داخل الولاية فقط، بل أيضا من الولايات المجاورة كالعاصمة والبليدة.

وأشار ان استقبال المرضى تعدى نسبة 20 بالمئة، بسبب عدم توفر الاسرة المزودة بالأكسجين على مستوى هذه الولايات.

وأضاف “لا نحتاج لوصف الوضعية الوبائية لأننا نلاحظ مواطنين يتنقلون بمرضاهم من مستشفى لأخر بحثا عن من يستقبلهم بقطرة أكسجين”.

وأكد أن كل الأسرة محجوزة ومن يدخل للمستشفى فقط ذلك الذي يحتاج الى الاكسجين

وقال “في مستشفى سيدي غيلاس وبالرغم من توسيع عدد الاسرة الى 60 الا انه لاوجود لاماكن فارغة”.

وأفاد أن المريض الذي كان يلقى العناية لمدة تقل عن 5 أيام ويغادر المشفى، أصبح يتعدى مدة 10 ايام.

وحسب المتحدث فقد سجل المستشفى اكثر من 6 وفيات في ظرف أربع ايام.

وكشف عن فتح مصلحتين بكل من حي المهام ببلدية شرشال من جديد و ايضا بمستشفى الداموس نظرا للعدد الكبير للمصابين .