مختص في الجيولوجيا وشغوف بالطبخ.. جزائري مرشح لبطولة البيتزا الفرنسية

سيحاول مرشح جزائري الفوز في نهائي بطولة البيتزا الفرنسية التي ستقام يومي 13 و 14 أكتوبر في باريس.

عبد القادر الشرفي من الجزائر، يعيش في فرنسا منذ 2014. ودخل هذه المنافسة رغم أنه المرشح الوحيد غير المحترف في هذه البطولة.

وحسب موقع Actu.fr انتقل عبد القادر إلى فرنسا لمواصلة دراسته. ويشغل حاليًا منصب المسؤول عن الشؤون الجيوتقنية في نيس. ويقسم وقته بين بحثه العلمي وحبه للبيتزا.

جيولوجي خلال الأسبوع وطاهي بيتزا في عطلة نهاية الأسبوع

يتأرجح عبد القادر بين عالم يدرس فيه الأرض، وعالم يكون فيه شغوفًا بهذه الأكلة الإيطالية. في سن مبكرة جدًا جرب صنع البيتزا في بعض محلات الأكل السريع بالجزائر.

وعندما غادر إلى فرنسا، كان من الطبيعي أن يستمر في العمل كـ”بيتزاريو” والدراسة في آن واحد.

بالنسبة له “الجيولوجيا هي شغف فكري يضاف إليه شغف آخر البيتزا. الاثنان متكاملان”.

ويقضي عبد القادر حاليا وقت فراغه في التدرب على بطولة البيتزا. ويتمنى عبد القادر أن تتمكن أسرته من حضور بطولة البيتزا الفرنسية في أكتوبر المقبل.