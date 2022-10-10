الوطني !مختص في السيارات : الماروتي تولي ب25 مليون ومايلقاش شاري بقلم قناة النهار نشر في 10 أكتوبر 2022 - 17:06 شارك غرِّد أرسل 3521 0 !مختص في السيارات : الماروتي تولي ب25 مليون ومايلقاش شاري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ma5mE اقرأ أيضا حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات الوطني 29 سبتمبر نديل: الإستهلاك الوطني للوقود بلغ 15.6 مليون طن سنة 2021 الوطني 28 سبتمبر هذا ما وجده عمال النظافة داخل أكياس القمامة! الوطني 01 أكتوبر نقابات التربية: "الواقع الذي يعيشه الأستاذ يحتّم الزيادة في الأجور " الوطني 28 سبتمبر اجتماع الحكومة..دراسة مشروع مرسوم تنفيذي لمراجعة وتسقيف أسعار الفنادق الوطني 21 سبتمبر لعمامرة يرافع من نيويورك لمقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلدان النامية الوطني 21 سبتمبر هزة أرضية بشدة 3.2 درجات تضرب ولاية قالمة الوطني 23 سبتمبر وزير السياحة السعودي.. نحرص على التعاون مع الجزائر في كل المجالات الوطني 29 سبتمبر عدل 2.. فتح الموقع لسحب أوامر دفع الشطر الرابع الوطني 04 أكتوبر لعمامرة يلتقي نظيره الإماراتي ويناقشان مستجدات الأوضاع في العالم العربي الوطني 25 سبتمبر