مختص في الفيروسات: اكتشفنا بؤر للوباء في الجنازات وشهر أوت سيكون صعبا

قال الدكتور يوسف العيد المختص في علم الأوبئة والفيروسات. والمكلف بالخلية الوطنية لمتابعة الوباء والإعلام الصحي بوزارة الصحة. إن كل الاقتراحات موجودة على طاولة المجلس العلمي، بما فيها إجبارية التلقيح للدخول لبعض الفضاءات العمومية كالملاعب مثلا.

وأضاف “سننطلق في تكليف مختلف الأطقم الطبية والشبه الطبية بالمؤسسات والإدارات بتلقيح عمالها، حيث نوفر لهم اللقاحات وهم يتكفلون بالعملية. اللقاءات العائلية والزيارات في المناسبات أكثر شي نتخوف منه. حذار اكتشفنا بؤر للوباء في الجنازات بسبب عدم الإلتزام واحترام شروط الوقاية خاصة موتى الكوفيد. نحن في بداية الموجة الثالثة، لا ندر متى سنصل للذروة لكن المؤكد ان الأعداد ستتزايد وشهر أوت سيكون صعبا.

وعن تشبعه المستشفيات بالمصابين قال “نعم فيه تقريبا تشبع لبعض مستشفياتنا. لأن المرضى يحتاجون لكميات كبيرة من الأكسجين. نحضر أنفسنا مستقبلا لجميع الإحتمالات بما فيها الإعتماد على كل وسائل وامكانات الدولة، لن نفرط بأي مريض ونضمن له العلاج”.ذ

وقال إن أكبر تحدي لنا حاليا هو توفير الأكسجين بكميات كبيرة، حيث هناك ضغط كبير على استهلاك هذه المادة، مشيرا العمل على زيادة الإنتاج للقضاء على نقصها في بعض المستشفيات.