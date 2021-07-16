مختص في الفيروسات: الإصابات تتزايد بشكل سريع ونحضر أنفسنا لجميع الاحتمالات

وصف الدكتور يوسف العيد المختص في علم الأوبئة والفيروسات. والمكلف بالخلية الوطنية لمتابعة الوباء والإعلام الصحي بوزارة الصحة في حديثه لإذاعة سطيف الوضعية الوبائية بالمقلقة.

وقال المتحدث “أعداد الإصابات يتزايد بشكل سريع، نحضر أنفسنا لجميع الإحتمالات خاصة مع سلالة دلتا التي تصيب أكبر عدد من الأشخاص بشكل سريع”.

وأضاف “شعرنا ببداية الارتفاع منذ مدة حتى قبل قرار فتح المجال الجوي، الارتفاع كان بطيئا في البداية ثم تزايد. الأمر المهم هو عودة الناس للتلقيح، تصلنا تقارير إيجابية هذا الأسبوع. النسبة ارتفعت وإذا واصلنا بهذه الوتيرة سنستغل كل الكميات المخزنة عندنا حاليا خلال أيام”.

وطمأن المختص الجميع أن اللقاح موجود وبكميات كافية. حيث تم توزيع تقريبا 4 ملايين جرعة والكميات ستصل تباعا. اللقاح مضمون لكل المواطنين والهدف تلقيح على الأقل 60% من المواطنين.