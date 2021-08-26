مختص في جراحة العيون: الإصابة بكورونا عبر العين ممكنة وهذه الفئة الأكثر عرضة

صرح الدكتور جراد نور الدين المختص في طب وجراحة العيون في حوار لإذاعة سطيف. أن الدراسات أثبتت أن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق العين كما الفم والأنف واردة جدا.

وأكشف أن الفئة التي تصاب بالعدوى عن طريق العين هم أطباء الاختصاص، الإنعاش وأطباء الأنف والحنجرة. أما الفئة الثانية فهم الأشخاص الذين يستعملون العدسات اللاصقة لان تركيبها مرتين أو ثلاث في اليوم يؤدي إلى العدوى.

ونصح الدكتور بالحرص على غسل اليدين بشكل جيد قبل استعمال العدسات اللاصقة. كما يمكن لفئة أخرى تصاب بكورونا عن طريق العين وهم مرضى العيون الذين يعانون من مرض مزمن كالجلوكوما GLAUCOME.

وقال “منذ بداية الجائحة صادفنا حالة واحدة لمصاب احتاج الى وقت طويل لعلاج تعفن القرنية وفي مدة 21 يوما. والسبب لكونه كان يعالج من الفيروس بجرعة كبيرة من الكورتيكويد CORTICOIDE بسبب مضاعفات في التنفس.