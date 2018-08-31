مختص في علم الأوبئة : غياب النظافة في المحيط الصحي سبب إنتشار وباء الكوليرا

قال الطبيب المختص في الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك،أن وباء الكوليرا الذي ضرب 6 ولايات مؤخرا ،لم يكن متوقعا ولا في الحسبان

حيث أن الكوليرا لم تسجل منذ حوالي 22 سنة ،لأن آخر حالة سجلت العام 1996 وتم حصره

واكد خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار” أن الكوليرا مرض خطير يأتي عن طريق غياب النظافة في المحيط الصحي وكذا غياب التحسيس والوقاية

إضافة الى عدم رفع القمامات التي تشكل خطرا حقيقا على الصحة العمومية

قال أن الكوليرا يحدث عن طريق المياه الملوثة وغياب النظافة الجسدية وكل ما يستهلك من خضر وفواكه غير معقمة.

وبخصوص الحالات المسجلة حاليا، هي صادرة من محيط عائلات،أوضح الطبيب أنه ولحد اليوم لا يعرف كيف إنتقل المرض الى منطق أخرى لكن يشتبه في الإنتقال عبر مياه منقولة عبر القنوات.

ودعا الجميع الى إتباع إجراءات النظافة الشاملة وغسل المواد قبل الإستهلاك.