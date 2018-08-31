مختص في علم الأوبئة : نرافق المريض منذ وصوله للمستشفى”بمرافقة تامة وشاملة”

أوضح الطبيب المختص في علم الأوبئة شويكرات رمضان بمستشفى بوفاريك بالبليدة، أن الطواقم الطبية المكلفة بمتابعة المرضى تتبع إجراءات منصوص عليها في أخلاقيات المهنة

وأضاف أن الطبيب المعالج يقوم بمراقبة المريض وعزله حال التأكد من إصابته “بالعدوى” ومن ثم إرسال التحاليل الى معهد باستور بالعاصمة

وهذا يدخل في صميم العمل بالمصلحة حتى لا ينتقل المرضى وينتشر بين الجميع

وخلال نزوله ضيفا على قناة “النهار” قال الطبيب المختص ،أنه وبعد تماثل أي مصاب للشفاء يتم عرضه على تشخيص وأخذ عينات للفحص الأخير

وهذا قبل مغادرته مصلحة الأمراض المعدية،ويتمثل في إعادة إرسال عينات المرضى الى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالعاصمة

وبعد الـتأكد من سلامة حالته الصحية يغادر المريض ،ولكنه يبقى تحت المراقبة الدورية في حال أي جديد.