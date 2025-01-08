مختص في علم الفيروسات لـ “النهار أونلاين”: متحور جديد لأوميكرون يغزو العالم

كشف الدكتور محمد ملهاق مختص وباحث في علم الفيروسات في حوار خص به “النهار أونلاين”. عن ماهية المتحور XEC الذي انتشر في عديد دول العالم. ذاكرا أهم أعراضه والفرق بينه وبين الانفلونزا الموسمية.

النهار أونلاين: سلالة جديدة من فيروس كورونا، XEC، تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم؟

الدكتور محمد ملهاق: بالنسبة للمتحور الجديد الذي ظهر مؤخرا هو متحور فرعي للمتحور أوميكرون التابع لفيروس كورونا والتابع بحد ذاته لعائلة الفيروسات التاجية.

النهار أونلاين: كيف نشأ المتحور الجديد؟

الدكتور محمد ملهاق: رصد هذا المتحور لأول مرة في شهر جوان 2024، ثم انتقل الى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. واليوم ينتشر في عدة دول حسب آخر بيان لمنظمة الصحة العالمية.

النهار أونلاين: ما مدى انتشار المتحور إكس إي سي مقارنة بفيروس كورونا؟

الدكتور محمد ملهاق: التحور في حياة الفيروسات هو شيء طبيعي، بحيث أن الفيروسات تتطور وتتحور وتوجد طفرات.

هذه الطفرات تترجم في الواقع بعدة تغيرات في خصائص الفيروس. وما يهمنا الآن في الأوبئة. خاصيتان اللتان تؤثران في الوبائيات والجوائح وخاصية الانتشار وخاصية الخطورة.

وهذا المتحور يتميز بسرعة الانتشار مقارنة بالمتحورات السابقة.

أما بالنسبة للخطورة فخطورته مماثلة للمتحور أوميكرون يعني ليس بنفس درجة الخطورة مقارنة بالمتحورات السابقة.

النهار أونلاين: ما هي أهم أعراضه ؟

الدكتور محمد ملهاق: من أهم أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، احتقان الأنف وسيلانه، التهاب الحلق.

بالاضافة الى التعب والارهاق، السعال، الغثيان والقيء، فقدان حاسة الشم أو الذوق في بعض الحالات.

كما ان هذا الفيروس يسبب الاسهال في بعض الحالات.

النهار أونلاين: ما الفرق الذي يمكننا ان نميز بينه وبين الانفلونزا الموسمية او فيروس كورونا؟

الدكتور محمد ملهاق: منظمة الصحة العالمية أشارت الى أن كوفيد 19 لم يعد حالة طوارئ عالمية. لكن كوفيد لا زال مستمرا وهذه نتيجة طبيعية للجائحة. بحيث أن الفيروسات تتحور وتتطور وتوجد طفرات. مثل الطفرة التي مست هذا المتحور.

أما عن الفرق بين الفرق بينه وبين الانفلونزا الموسمية، فمن الصعب التمييز بين هذا المتحور والانفلونزا الموسمية الا عن طريق التحاليل الطبية في المخابر.