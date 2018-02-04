مختفي منذ أسبوع.. وين راح محرز؟

يصنع اللاعب الجزائري رياض محرز، الحدث في إنجلترا منذ عدة أيام، بعد اختفاءه عن الأنظار منذ أكثر من أسبوع.

حيث قرر محرز، مقاطعة تدريبات ومباريات “الثعالب”، تعبيرا منه عن غضبه اتجاه إدارة ليستر التي تعنتت وحرمته من تحقيق حلمه.

وكان ليستر سيتي قد رفض السماح لأفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، الإنتقال إلى مانشستر سيتي، رغم تقديم الأخير لأكثر من عرض مالي.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، فإن محرز مختفي تماما، ولايعرف أحد مكانه، حتى إدارة الفريق تجهل مكان تواجد نجمها الأول.

ورغم دعوات المدرب الفرنسي وباقي رفاقه في ليستر، بالعودة إلى التدريبات، إلا أن محرز تجاهل تماما ذلك، وفضل الإنقطاع عن العالم.

كما كانت الصحافة البريطانية قد نقلت تصريحا للاعب، يؤكد فيه أنه لن يعود للعب بألوان ليستر سيتي مجددا بعدما حرمه من الإنتقال لـ “السيتي”.

وفي المقابل ادعت بعض العناوين الصحفية، أن محرز يتهرب من إجراء لكشف المنشطات، بينما أكدت أخرى أن اللاعب في ورطة بسبب عدم الإبلاغ عن مكان تواجده.

ويتساءل محبو ومتابعو لاعب الخضر، عن مكان تواجده، وعبروا عن تضامنهم معه، في ظل الأزمة التي يعاني منها خلال هذه الفترة.

وسبق لللاعب الجزائري وأن اختفى عن الأنظار، خلال الميركاتو الشتوي، لمدة يومين، وذلك في آخر أيام الميركاتو، قبل ان يعود إلى الظهور في قسنطينة مع الخضر.