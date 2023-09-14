مختل عقليا يخنق والدته حتى الموت بالعفرون في البليدة

أقدم شاب مختل عقليا في العقد الثالث من العمر، على حنق والدته حتى الموت داخل منزلهم الكائن بحي بني جماعة التابع لبلدية العفرون الواقعة غرب البليدة.

وعلى إثرها تنقلت مصالح الشرطة العلمية والتقنية التابعة للدرك الوطني رفقة عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون إلى عين المكان.

حيث تم فتح تحقيق معمق لتحديد سبب الحقيقي لوفاة العجوز ، ومن جهتها مصالح الحماية المدنية بالعفرون قامت بتنقل إلى مكان الحادث ونقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث إلى مستشفى العفرون.