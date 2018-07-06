مختل عقليا يقتحم مسجدا ويحاول الاعتداء على الإمام في الطارف

اقتحم مختل عقليا مسجدا حاملا فضلات بشرية ببلدية البسباب في الطارف محاولا الاعتداء على الإمام .

حدث هذا في صلاة الجمعة اليوم بمسجد عقبة بن نافع بقرية الدندان بلدية البسباس بولاية الطارف.

المختل قام برمي الفضلات داخل المسجد ثم تقدم إلى الإمام وهو متطوع عندما كان يلقي درسه وحاول الاعتداء عليه.

مما اجبر الامام على الدفاع عن نفسه بمحاولة ابعاده بعصا المنبر كما راح المعتدي يقذف الامام بألفاظ نابية والسب والشتم.

الامر الذي دفع المصلين الى الفرار من المسجد حتى تدخل مواطنون لابعاد المعتدي خارج بيت الله لتواصل صلاة بما تبقى من المصليين.

هذا المختلة تورط منذ 6سنوات في جريمة قتل التي طالت استاذ كان بصدد الذهاب الى نفس المسجد لأداء صلاة الفجر.

وحسب معلومات تحصلت عليها النهار فإن المعتدي عسكري سابق ، عاش احداث العشرية السوداء واصيب بخلل عقلي.