مختل عقليا يقتل شابا داخل محل “كوسميتيك” في “جديوية” بغليزان

لقيَ، أمس، شاب في عقده الثالث، مصرعه بعدما طعنه شخص مختل عقليا بآلة حادة على مستوى القلب داخل محله التجاري وسط مدينة “جديوية” شرق عاصمة الولاية غليزان.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، فإن الضحية المدعو “ع.ع”، البالغ من العمر 24 سنة، كان داخل محله التجاري “مكتبة وبيع العطور ومواد التجميل” في حدود الساعة الثامنة و10 دقائق صباحا بشارع “رباح عبد القادر” بمحاذاة مركز الضمان الاجتماعي، ليفاجئه شخص مختل عقليا بطعنات خنجر في عدة أنحاء من جسده، إحداها على مستوى القلب أردته قتيلا داخل المحل، ليغادر الجاني بعدها مسرح الجريمة متأبطا الخنجر الذي طعن به الضحية، وهو ما صورته “كاميرا” داخل المحل، لتتدخل عناصر الحماية المدنية لتحويل جثة الشاب لمصلحة حفظ الجثث، في العيادة متعددة الخدمات لـ “جديوية”، فيما تمكنت عناصر الشرطة بأمن الدائرة من القبض على الجاني وتحويله للمصلحة والتحقيقات متواصلة معه قبل تقديمه للعدالة.