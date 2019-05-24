مختل عقليا يقتل عمه وقريبه بمنجل ويلوذ بالفرار بعين كرمة الطارف

اهتزت اليوم قرية برجيلات، التابعة لبلدية عين كرمة الحدودية، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخصان قريبان للجاني.

ويتعلق الأمر بالمدعوان، ب.مصطفى، و غ.كيلاني، الذي قام بالإجهاز عليهما بواسطة منجل يدوي، عندما كانا منهمكين في عملهما بالحقل في رعي الأغنام.

وحسب المعلومات الواردة الى النهار، يكون القاتل مصابا بمرض عقلي، وأن احد ضحاياه عمه و الاخر قريبه.

حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية لنقل الجثتين الى مستشفى بوحجار، بعد معاينة مسرح الجريمة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار، وفتح تحقيق جنائي من طرف مصالح الدرك الوطني، حول أسباب وقوع الجريمة.

ولازال لحد الان الجاني مرتكب الجريمة في حالة فرار، ويتم البحث عنه لتوقيفه، يبلغ من العمر 47 سنة.

و علمت النهار من محيط الحادث، أن عائلة الجاني وسكان القرية، لطالما طالبوا بنقل الشخص المريض عقليا الى مستشفى خاص، كونه يتميز بسلوك عنيف وعدواني، و حذروا من ارتكاب جرائم مباغتة و هو ما حدث امس.