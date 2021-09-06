مختل عقليا يقتل موظفا داخل مكتبه في بلدية “الأمير عبد القادر” بجيجل!

شهد، أمس، سكان بلدية “الأمير عبد القادر” في جيجل، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها موظف في البلدية يبلغ من العمر نحو 49 سنة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الجاني الذي تم توقيفه في وقت قياسي من طرف عناصر الدرك الوطني بعد محاولته الفرار نحو غابة مجاورة لمدينة “الأمير عبد القادر”، بعد ارتكابه لجريمة القتل بواسطة آلة حادة كانت بحوزته، حيث وجه الجاني البالغ من العمر نحو 35 سنة، طعنات قاتلة للضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة تحت صدمة زملائه الموظفين.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، وقد سجن في وقت سابق بسبب اعتدائه على إمام مسجد.

وقد شرعت عناصر الدرك الوطني في فتح تحقيق حول الحادثة التي هزّت مدينة “الأمير عبد القادر” في جيجل.