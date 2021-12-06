مختل عقليا يقتل والده بمطرقة في جميلة بسطيف
اهتزت مدينة بني فودة دائرة جميلة ولاية سطيف عشية اليوم على وقع خبر قتل ابن مريض عقلي صاحب الـ 27 سنة لوالده المدعو داعلي السعيد المولود سنة 1956.
وحسب مصادر النهار فإن الضحية قتل بضربة مطرقة على رأسه وهو في غفلة من أمره أين لفظ انفاسه الأخيرة في عين المكان. الوقت الذي وصلت فيه المساعدات الطبية التابعة لاعوان الحماية المدينة قصد انعاشه
لكن قدر وفاته بهذه الطريقة التي ادمت قلوب ابناءه الاربعة كانت أسبق مثلما أضاف نفس المتحدث. في حين تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة. وفي انتظار ما ستتخذه فرقة الدرك الوطني من اجراءات قانونية لتحديد نسبة الاعاقة الذهنية للابن الجاني.
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اهتز، الحي العتيق حومة الطليان بوسط مدينة سكيكدة ، على وقع جريمة ارتكبها شاب في حق زوجة والده، قبل أن يحاول الانتـحار شـنقاً بعدها، لكن المحاولة فشلت بعد تدخل الجيران.
وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية تدخلت لنقل جثة الضحية بعد الانتهاء من الاجراءات التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية.
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أقدم شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، على قتل زوجته، في جريمة بشعة إهتزت لها منطقة واد نيني في أم البواقي.
وفي التفاصيل، قام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة “صم بكم” بقتل زوجته بآلة حادة على مستوى مؤخرة الرأس، وحاول الإنتحار بعدها، حيث تم نقله إلى المستشفى.
ويبلغ الجاني من العمر 70 سنة، فيما تبلغ الضحية من العمر 47 سنة.
هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في هذه الجريمة النكراء.
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