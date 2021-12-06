مختل عقليا يقتل والده بمطرقة في جميلة بسطيف

اهتزت مدينة بني فودة دائرة جميلة ولاية سطيف عشية اليوم على وقع خبر قتل ابن مريض عقلي صاحب الـ 27 سنة لوالده المدعو داعلي السعيد المولود سنة 1956.

وحسب مصادر النهار فإن الضحية قتل بضربة مطرقة على رأسه وهو في غفلة من أمره أين لفظ انفاسه الأخيرة في عين المكان. الوقت الذي وصلت فيه المساعدات الطبية التابعة لاعوان الحماية المدينة قصد انعاشه

لكن قدر وفاته بهذه الطريقة التي ادمت قلوب ابناءه الاربعة كانت أسبق مثلما أضاف نفس المتحدث. في حين تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير بمدينة العلمة. وفي انتظار ما ستتخذه فرقة الدرك الوطني من اجراءات قانونية لتحديد نسبة الاعاقة الذهنية للابن الجاني.

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