مختل يخرب معدات وسيارات إسعاف داخل المؤسسة الاستشفائية بقمار

أقدم مختل عقليا فجر اليوم على تخريب وتكسير داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية بقمار شمال ولاية الوادي، وطال التخريب معدات ومكيفات ونوافذ داخل المؤسسة والاستعجالات.

ووصل الأمر إلى تكسير زجاج نوافذ سيارات الإسعاف ومركبات المناوبين داخل حضيرة المؤسسة.

وأحدث الجاني حالة من الذعر والهلع وسط الكادر الطبي والمرضى الذين كانوا في المكان.

وعلى الفور تدخلت مصالح الأمن التي شرعت في استخراج الصور من كاميرات المراقبة من المؤسسة، حتى يتم التعرف على الجاني.

كما تم أخذ البصمات من أماكن الاعتداء حتى يتم تثبيت الأدلة ضده بعد توقيفه، والتعرف على المتهم، ولا تزال عملية البحث لتوقيفه.