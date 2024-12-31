مخرجات أشغال المكتب الفيدرالي

ترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أمس الاثنين، أشغال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي.

للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالكرة الجزائرية بمختلف أصنافها.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فقد ألقى الرئيس، وليد صادي، في افتتاح الجلسة كلمة أبرز من خلالها

الجهود التي بذلها أعضاء المكتب الاتحادي والمعنيين بكرة القدم الوطنية خلال هذا العام 2024. داعياً إياهم إلى الحفاظ على هذه الديناميكية ترقباً لعام 2025.

كما تمنى رئيس “الفاف”، دوام الصحة والسلام والسعادة والنجاحات لأعضاء المكتب الفيدرالي، ولعائلة كرة القدم الوطنية بأكملها وشركائها، وكذلك للشعب الجزائري.

وتم خلال أشغال هذا الإجتماع تحديد تاريخ 11 جانفي لانعقاد الجمعية العامة الإستثنائية، إمتثالا للقوانين. فيما تم تحديد تاريخ الفاتح من فيفري، موعدا لعقد الجمعية العامة العادية بالجزائر العاصمة.

برنامج كأس السوبر أكابر وفئة الرديف

استمع المكتب الفيدرالي إلى عرض قدمه، مسير الرابطة، مسلوق محمد، حول سير العمل من بطولة الرابطة المحترفة، والتي تستمر فعالياتها في ظروف جيدة. حيث تم لحد الآن لعب 15 جولة. وقامت الرابطة المحترفة بجدولة رزنامة المباريات المؤجلة، مع الأخذ بالاعتبار مشاركة الأندية (مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، شباب قسنطينة واتحاد الجزائر) في المسابقات الأفريقية بالتشاور مع الجنة المنظمة لكأس الجزائر.

ومن المقرر أن يتم تلعب آخر الجولات المؤجلة بتاريخ 5 فيفري 2025، قبل أن تبدأ مرحلة العودة بفترة وجيزة.

كما حافظ المكتب الفيدرالي، على موعد برمجة مباراة كأس السوبر بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد لتاريخ 08 فيفري 2025 على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة.

المكتب الفيدرالي حدد تاريخ 4 جانفي 2025 موعداً لإقامة كأس السوبر فئة الرديف، التي ستجمع بين شباب بلوزداد و شباب بلوزداد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وضع ورقة طريق جديدة أمام الأندية المحترفة

أبلغ مسير الرابطة المحترفة، مسلوق محمد، ممثلي الأندية المحترفة، الحاضرين في إجتماع المكتب الفيدرالي، بسن جدول أعمال جديد في سبيل تطوير الأندية المحترفة، بالسير على ورقة طريق تتضمن 8 مناهج جديدة، وهي على النحو التالي:

- تحسين إدارة الأندية المحترفة بإنشاء هيكل تنظيمي واضح ومنظم.

– الإلتزام بتعليمات دفتر الشروط “clop” الخاص بنيل رخصة ناد محترف.

– ترشيد نفقات الأندية ومتابعتها من طرف مديرية المراقبة المالية التابعة لـ”الفاف”.

-إستحداث عقود جديدة للاعبين المحترفين بداية من شهر جوان المقبل.

-إنشاء أكاديميات تكوين الفئات العمرية (U9، U11، U13) بداية من جانفي 2025.

-تعزيز المشاريع الإقتصادية التي تعود بالفائدة المادية للأندية.

-مكافحة العنف بكل أشكاله في الملعب وإعادة منح إعتمادات لجان الأنصار.

– إنشاء ميثاق أخلاقي يخص جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم المحلية.

بالإضافة لهذا، تم إلزام الأندية بضرورة تبرير الراوتب التي تتجاوز الحد الأقصى، ومن جهتهم أكد جميع ممثلي الأندية الحاضرين في أسغال المكتب، على بذل المزيد من المجهودات لإنجاح هذه السياسة الجديدة.

رابطة الهواة

تم تحديد فترة التسجيل الثانية من 10 جانفي لغاية 10 فيفري 2025، والأندية التي لن تفى بالتزاماتها المالية قبل 31 ديسمبر ستمنع من القيام بصفقات جديدة خلال فترة التسجيلات الثانية.

مرحلة الإياب من الرابطة الثانية هواة ستنطلق بداية من تاريخ 24 جانفي 2025.

كأس الجزائر

أُقيمت أول مباراة من دور الـ 32 لكأس الجزائر 2025 (لفئة الأكابر) أمس الاثنين، بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر، في انتظار إجراء المباريات الأخرى لهذا الدور ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع.

ودعا المكتب الفيدرالي الأندية إلى استغلال هذه المسابقة كفرصة لتعزيز روح اللعب النظيف، كما ستُجرى قرعة الفئات النسوية (كل الفئات) وفئات الشباب (ذكور) يوم 6 جانفي 2025 بمقر الاتحادية الجزائري لكرة القدم.

تقييم الـVAR بالتعاون مع “الفيفا”

قدم رئيس لجنة التحكيم، عبيد شارف مهدي، عرضًا حول مختلف أنشطة هيئته. كما أعرب المكتب الفيدرالي عن أسفه للنتيجة المثيرة للجدل لمباراة شباب قسنطينة ونجمة مقرة ضمن الجولة الـ 14 من الرابطة الأولى، والتي شهدت خطأً تحكيميًا فادحًا، وأكد قرار لجنة الطوارئ بشأن هذه الحادثة. وسيتم تقييم استخدام تقنية “VAR” في الجزائر بالتعاون مع الفيفا.

لجنة التنسيق مع الرابطات:

أعرب المكتب الفيدرالي عن رضاه بشأن سير عملية تجديد الرابطات على المستوى الوطني، واغتنم الفرصة لتقديم تمنياته بالنجاح للرؤساء والأعضاء المنتخبين في مهمتهم خلال فترة 2024/2028. وأوصى المكتب الفيدرالي رئيس اللجنة بمتابعة عمليات تجديد الرابطات الوطنية (LFP، LNFA، LIRF، LNFS).

المديرية الفنية الوطنية لـ”الفاف”

استمع المكتب الفيدرالي إلى تقرير قدمه، المدير التقني والفني بالنيابة لـ”الفاف” فؤاد شيحة، حول أنشطة المديرية الفنية الوطنية، لا سيما إعداد ملف إطلاق الدفعة الثانية من شهادة CAF PRO 2025.

نم خلال أشغال المكتب الفيدرالي، الموافقة على إطلاق كؤوس الجزائر المدرسية بالتعاون مع الاتحاد الجزائري للرياضة المدرسية، حيث ستنطلق التصفيات في شهر يناير 2025، بالإضافة إلى بدء منافسة في إطار التكوين المهني.

بالإضافة للموافقة على مشروع تحدي كرة القدم بين الأحياء بالتعاون مع الاتحاد الجزائري للرياضة للجميع، بهدف تعزيز ممارسة كرة القدم لغير المهيكلين في جميع أنحاء الوطن.

المنتخبات الوطنية بمختلف أصنافها