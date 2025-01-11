مخرجات أول إجتماع للجنة الإنتخابية لـ”الفاف”

عقدت اللجنة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعها الأول، بمقر “الفاف”.

وحسب بيان الإتحادية، عبر موقعها الرسمي، فقد تم خلال هذا الإجتماع، بإجماع أعضاء اللجنة الإنتخابية على تعيين، عبد الرحمن علي بوعوينة، رئيسا للجنة الترشيحات.

بالإضافة لتعيين كل من، محمد ياسين بن داود، رئيسا للجنة الطعون.

كما جاءت تشكيلة اللجنتين المنتخبتين من قبل الجمعية العامة الاستثنائية على النحو التالي:

اللجنة الانتخابية:

عبد الرحمن علي بوعوينة: رئيس

عثمان نڨنوڨ: عضو

حكيم سلال: عضو

محمد أوزغير: عضو

فريد بهلول: عضو

لجنة الطعون:

محمد ياسين بن داود: رئيس

مصطفى عصمان: عضو

مروان مشري: عضو

وأوضحت “الفاف” في بيانها، فإنه وفقا للنظام الانتخابي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، فقد حددت اللجنة الانتخابية تاريخ 25 فيفري 2025 على الساعة 10:00 صباحا موعدا لعقد الجمعية العامة الاستثنائية لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب الفدرالي للعهدة 2025-2029.

كما حددت اللجنة الانتخابية، استنادا إلى المادة 8 من النظام الانتخابي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تاريخ 26 جانفي 2025 على الساعة 17:00 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. بما يتماشى مع أحكام النظام الأساسي الجديد للاتحادية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2025.

كما أكدت “الفاف” في بيانها أن الترشيحات لمختلف المناصب ضمن المكتب الفيدرالي ترسل ضمن الآجال المحددة، إما عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مع إشعار بالاستلام، أو تسلم شخصيا مع تأكيد الاستلام لدى الأمانة العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.